Palmeiras empata com Atlético-GO, e vantagem para o Inter cai para 10 pontos

O Palmeiras não fez uma boa partida e apenas empatou com o Atlético-GO, em Goiânia, nesta segunda-feira (10). O 1 a 1 faz com que o time alviverde se mantenha invicto como visitante, e com que a vantagem para o vice-líder, o Inter, chegue a dez pontos: 66 a 56. Na última rodada, a diferença era de 12 pontos.

O Dragão, que briga na parte debaixo da tabela, ganhou um valioso ponto contra o melhor time da competição. Com 31, fica na 17ª posição e a um passo de deixar a zona de rebaixamento.

O Palmeiras abriu o placar aos três minutos do segundo tempo, após cruzamento de Scarpa, em escanteio, e cabeçada de Murilo. Aos 19, o Atlético-GO empatou: Dudu recebeu lançamento na direita e, com espaço, cruzou rasteiro. Weverton espalmou, e Shaylon estufou a rede no rebote.