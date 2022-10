Grêmio conta com a Arena para não levar sustos na reta final da Série B

Se a campanha longe de casa é um desastre, o desempenho do Grêmio junto ao seu torcedor tranquiliza. Para o próximo desafio pela Série B, domingo (16), diante do Bahia, na Arena, a direção espera um estádio cheio para empurrar o time e aproximar ainda mais o clube do acesso à Série A. O empate em 1 a 1 com o Londrina, sábado, já ficou para trás. Nesta segunda, o grupo se reapresentou, e o técnico Renato Portaluppi já começou a pensar na equipe que enfrentará os baianos, que ocupam o terceiro lugar, um ponto atrás dos gaúchos.

Para esta partida, o treinador não contará com Kannemann, suspenso pelo terceiro amarelo. Com isso, Bruno Alves retorna naturalmente ao lado de Geromel. Nesta segunda, os titulares permaneceram na academia. Thaciano e Biel, que reclamaram de dores no Paraná não preocupam para domingo.

As contas seguem as mesmas, com vitórias em casa para garantir a volta ao convívio dos grandes. Neste ritmo, a confirmação do acesso, curiosamente, pode ocorrer na rodada seguinte, em Pernambuco, independente do resultado, diante do Náutico, lembrando a histórica Batalha dos Aflitos.