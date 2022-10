Liga dos Campeões - Na abertura da 4ª rodada, nesta terça-feira (11), jogam, pelo Grupo E: Dínamo Zagreb x RB Salzburg e Milan x Chelsea; F: Shakhtar Donetsk x Real Madrid e Celtic x RB Leipzig; G: Copenhagen x Manchester City (13h45min) e Borussia Dortmund x Sevilla; H: Maccabi Haifa x Juventus (13h45min) e PSG x Benfica. Os demais jogos serão às 16h. Liga dos Campeões - Na sequência da 4ª rodada, na quarta-feira (12), duelam, pelo Grupo A: Napoli x Ajax (13h45min) e Rangers x Liverpool; B: Atlético de Madrid x Club Brugge (13h45min) e Bayer Leverkusen x Porto; C: Barcelona x Inter de Milão e Viktoria Plzen x Bayern de Munique; D: Tottenham x Eintracht Frankfurt e Sporting x Olympique de Marselha. As outras partidas serão disputadas às 16h. Série B - Dois jogos abrem a 35ª rodada, nesta terça-feira (11). Às 19h, no Brinco de Ouro, tem Guarani x CRB e, às 21h30min, no Castelão, o Sampaio Corrêa-MA recebe a Chapecoense. Seleção Brasileira - Na tarde desta segunda-feira, as comandadas de Pia Sundhage bateram a Itália por 1 a 0 em amistoso no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova. Adriana marcou o único gol do jogo. A seleção feminina chegou a dez vitórias consecutivas. Fórmula 1 - A FIA revelou nesta segunda-feira que Red Bull e Aston Martin violaram o regulamento financeiro de 2021 que prevê gastos de US$ 145 milhões (R$ 753 milhões). Após longa investigação, a entidade anunciou que ainda estuda qual penalidade aplicará: as violações processuais e de gastos excessivos menores podem resultar em multas financeiras e/ou esportivas menores, o que não deve influenciar nos títulos de Max Verstappen. NBA - Após o episódio de agressão ao seu parceiro Jordan Poole, na semana passada, Draymond Green optou por se afastar temporariamente das atividades do Golden State Warriors.