Corinthians e Flamengo começam a decidir a Copa do Brasil nesta quarta-feira

As duas maiores torcidas do País começam a se enfrentar nesta quarta-feira (12) para decidir o campeão da Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo entram em campo às 21h30min, pela ida das finais do maior torneio interclubes do País. Todos os ingressos para a partida, na Neo Química Arena, foram vendidos, e a tendência é de recorde de público em Itaquera.

O recorde aconteceu na semifinal da Copa do Mundo de 2014, entre Holanda e Argentina, com 63.267 torcedores. No entanto, o estádio ainda possuía arquibancadas móveis. Com o clube paulista como mandante, o recorde é a final do Paulistão de 2019, contra o São Paulo, com 46.903 pessoas.

Distante do título do Brasileirão e eliminado pelo mesmo Flamengo há dois meses nas oitavas da Libertadores, o Corinthians do técnico Vítor Pereira aposta todas as fichas na Copa do Brasil. A grande esperança do Timão está no atacante Yuri Alberto, principal reforço para a temporada.

Já o Flamengo, do técnico Dorival Júnior, cumpre tabela no Nacional e divide as atenções nas finais das Copas – do Brasil e da Libertadores. Com um dos elencos mais completos do País e um futebol de dar inveja à torcida rival, a equipe rubro-negra aposta em um ano inspirado de Arrascaeta, Éverton Ribeiro e Pedro.