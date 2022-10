Brasil bate Itália em amistoso e chega a dez vitórias consecutivas

Na tarde desta segunda-feira (10), o Brasil bateu a Itália por 1 a 0 em amistoso internacional no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova. Adriana marcou o único gol do jogo. A seleção feminina chegou a dez vitórias consecutivas.

A Itália iniciou a partida com mais posse, sobretudo em jogadas pela ponta esquerda. Mas o Brasil respondeu à postura italiana com pressão na saída de bola, forçando erros das donas da casa.

Novidade de Pia Sundhage em relação ao confronto com a Noruega na sexta-feira (7), Kerolin participou das ações ofensivas. Em menos de cinco minutos, o Brasil fez três lançamentos em direção à atacante e levou a goleira Giuliani a trabalhar.

Foram as italianas, porém, que criaram a chance mais clara de gol no primeiro tempo, a partir de erro de Kathellen. A bola sobrou no pé da atacante Giacinti, que ficou cara a cara com Letícia Izidoro. A goleira brasileira se agigantou e evitou o gol italiano com o pé.

As duas seleções voltaram do intervalo com alterações. Titular contra a Noruega, Ludmila entrou no lugar de Bia Zaneratto. Duda Sampaio também saiu para dar lugar a Duda. Na Itália, houve troca de goleiras. Giuliani foi substituída por Durante.

A arqueira italiana foi vazada após um minuto em campo. A jogada começou com bom lançamento de Antonia. Adriana dominou na área e finalizou antes da bola tocar o chão, sem chance para Durante. O lance consolidou o placar final de 1 a 0 para o Brasil.

Pia mandou a equipe a campo com Letícia Izidoro; Antonia, Kathellen, Tainara e Tamires; Ary Borges, Duda Sampaio, Geyse e Adriana; Kerolin e Bia Zaneratto. Ludmila, Duda, Yaya, Ana Vitória e Lauren entraram no segundo tempo.

O amistoso desta segunda foi a única partida da Itália nesta Data Fifa. A técnica Milena Bortolini escalou Giuliani; Bergamaschi, Filangeri, Lenzini e Boattin; Rosucci, Galli, Caruso e Greggi; Cernoia e Giacinti. Durante, Cantore, Polli, Glionna e Cafferata saíram do banco.