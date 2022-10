Notas esportivas

Fórmula 1 - Max Verstappen, da Red Bull, conquistou o bicampeonato Mundial da categoria na madrugada deste domingo, ao vencer o GP do Japão. O holandês de 25 anos ficou com o título ao terminar em primeiro lugar a prova, no circuito de Suzuka, onde a chuva atrasou a largada em mais de duas horas. A etapa não teve as 53 voltas previstas. Os pilotos correram por cerca de 40 minutos e Verstappen contou com uma falha de Charles Leclerc, que, na última volta, passou por fora do traçado e foi punido em cinco segundos, caindo para 3º. Sérgio Pérez herdou a posição e acabou em segundo. O resultado era exatamente o que Verstappen precisava. Faltando quatro provas para acabar o Mundial, o holandês deixa o Japão com 113 pontos de vantagem sobre Pérez.

Série C - O Mirassol conquistou o título da terceira divisão nacional. No sábado, jogando em casa, o time do interior paulista venceu o ABC-RN por 2 a 0, após o 0 a 0 no jogo de ida.

Vôlei - A seleção feminina derrotou a Bélgica por 3 a 1 (26/28, 25/17, 25/11 e 25/16) no sábado, pelo Mundial. Nas quartas de final, o Brasil enfrentará o Japão, nesta terça-feira, às 15h. As japonesas foram as únicas a derrotar as brasileiras na competição.

Skate - No sábado, Rayssa Leal venceu a etapa de Las Vegas da Street League Series (SLS), realizada no UFC Apex, e alcançou sua terceira vitória consecutiva na liga. Das últimas seis etapas disputadas, a esportista de 14 anos levou cinco. Na final, ela bateu a também brasileira Pamela Rosa.

Judô - Rafaela Silva voltou a ser protagonista, após dois anos de suspensão por doping, em 2019. A judoca, da categoria até 57kg, bateu a japonesa Haruka Funakubo na final e conquistou o seu bicampeonato no Mundial do Uzbequistão. Já o gaúcho Daniel Cargnin, na categoria até 73kg, ficou com o bronze, superando o italiano Manuel Lombardo.