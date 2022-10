Grêmio e Londrina empatam no Paraná em 1 a 1

Com um gol de Diego Souza, o Grêmio empatou em 1 a 1 com a equipe do Londrina, no Paraná. O próximo compromisso do Tricolor no campeonato será diante do Bahia, na Arena, em Porto Alegre.

A rede balançou do lado do Grêmio quando Bitello acionou Thaciano, que cruzou para achar Diego Souza, soberano, cabeceando firme para o fundo do gol. A jogada foi aos 43 minutos do primeiro tempo.

Nos minutos finais, Villasanti recebeu cartão amarelo por um toque de mão de costas dentro da área. De pênalti, o Londrina marcou.