Marcelo Melo e Rafael Matos avançam e farão final brasileira no Torneio de Tóquio

O Torneio de Tóquio terá uma final brasileira na chave de duplas, no domingo. O veterano Marcelo Melo e o jovem Rafael Matos vão se enfrentar em busca do título, ao lado dos seus parceiros. Melo forma dupla com o americano Mackenzie McDonald pontualmente, enquanto Matos joga com o espanhol David Vega Hernández, seu parceiro fixo. A final será disputada na madrugada de domingo (9), às 2h (de Brasília).

Na madrugada desta sexta-feira (7), pelo horário de Brasília, somente Matos precisou suar para alcançar seu lugar na decisão. Isso porque Melo avançou sem entrar em quadra por conta do abandono dos australianos Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis, seus rivais na semifinal. Kyrgios desistiu do torneio, também na chave de simples, devido a um problema no joelho esquerdo. Os australianos eram os maiores favoritos ao título.

"É aproveitar agora a chance de estar em mais uma final. Esperamos continuar no mesmo ritmo que jogamos as duas primeiras rodadas para, quem sabe, levantar o título. Será um jogo muito duro. O Rafa vem jogando muito bem, com títulos nesta temporada. Tenho certeza que será uma boa partida e estamos preparados", comentou Melo.

Ele disputará sua 70ª final da carreira, a quinta nesta temporada, ainda em busca do seu primeiro título em 2022. No total, ele soma 36 troféus no circuito profissional. O brasileiro formou parceria com McDonald para jogar na capital japonesa neste torneio de nível ATP 500.

Matos, por sua vez, superou os belgas Sander Gille e Joran Vliegen por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. O brasileiro e seu parceiro espanhol estão embalados na temporada. Na semana passada, foram campeões do Torneio de Sofia, na Bulgária.

Matos faz sua melhor temporada da carreira até agora. Aos 26 anos, é o 34º do mundo nas duplas e o número 1 do Brasil, seguindo os passos de Bruno Soares, agora aposentado, e do próprio Marcelo Melo. Neste ano, ele já levantou cinco troféus, quatro deles com o parceiro espanhol.

Na chave de simples, as semifinais também foram definidas nesta sexta. O americano Frances Tiafoe venceu o sérvio Miomir Kecmanovic, por 6/0 e 6/4, e vai enfrentar o sul-coreano Kwon Soon Woo, que avançou ao eliminar o espanhol Pedro Martínez por 6/3 e 6/0.

A outra semifinal terá o canadense Denis Shapovalov, que despachou o croata Borna Coric por 6/4 e 6/3, e o americano Taylor Fritz. Ele não precisou jogar porque Kyrgios abandonou a competição.