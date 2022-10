Brasil vence Holanda e fica perto das quartas do Mundial de Vôlei Feminino

Os ataques letais da ponteira Gabi Guimarães e os impenetráveis bloqueios da central Carol conduziram o Brasil à vitória por 3 sets a 0 sobre as anfitriãs holandesas nesta sexta-feira (7), no penúltimo jogo da segunda fase do Mundial de Vôlei Feminino, em Roterdã. Gabi saiu de quadra como autora de 19 pontos (18 de ataque e um de saque) e Carol marcou 15 (seis atacando e nove bloqueando).

Com o resultado, a Holanda foi eliminada e a vaga brasileira nas quartas de final ficou bem encaminhada, mas ainda não está garantida matematicamente. Vice-líder do Grupo E, a equipe comandada por José Roberto Guimarães tentará confirmar a classificação, sem depender de outros resultados, neste sábado (8), às 12h (de Brasília) quando enfrenta a Bélgica.

O primeiro set foi equilibrado, mas teve o Brasil à frente durante a maior parte do tempo. Na reta final, após uma série de erros que deixaram as holandesas diminuírem uma diferença de cinco pontos para apenas um, com 16 a 15 no placar, as brasileiras se reencontraram, voltaram a construir uma bela vantagem e contaram com bloqueio de Carol, que entrou em quadra como a maior bloqueadora do Mundial, para fechar a parcial em 25 a 19.

No segundo set, as comandadas de Zé Guimarães foram mais dominantes. Após conseguirem reverter o placar negativo de 9 a 8, mantiveram-se na dianteira até o fim. Os ataques de Gabi Guimarães, autora de nove pontos, e Carol, novamente brilhando nos bloqueios, comandaram a construção sólida de mais um triunfo por 25 a 19.

O Brasil voltou no mesmo ritmo para o terceiro set e chegou a abrir diferença de seis pontos, mas a Holanda evoluiu e apresentou um jogo agressivo para diminuir a distância. Diante da melhora das adversárias, as brasileiras mostraram alto poder de concentração e tranquilidade para responder na mesma moeda, colocando intensidade nos ataques. Gabi continuou soberana nos ataques e um novo bloqueio de Carol deu os números finais de 25 a 20 no placar.