Exposição em São Paulo celebra os 50 anos de GPs de Fórmula 1 no Brasil

Os 50 anos de Grandes Prêmios de Fórmula 1 no Brasil serão celebrados com uma exposição no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Entre os dias 18 de outubro e 20 de novembro, o Pavilhão Lucas Nogueira Garcez, popularmente conhecido como Oca, estará repleto de carros, capacetes, troféus e outros objetos que fazem parte da história da categoria no País.

O primeiro GP brasileiro foi realizado em Interlagos, no dia 30 de março de 1972. Na ocasião, o pódio foi formado pelo argentino Carlos Reutemann, o suíço Ronnie Peterson e o piloto da casa Wilson Fittipaldi, irmão de Emerson, que fez a pole position, mas não completou a prova.

Desde então, o Brasil não saiu mais do calendário da Fórmula 1. Em 1978 e no período de 1981 a 1989, a prova foi realizada em Jacarepaguá. A partir de 1990, Interlagos foi palco de todas as corridas.

Na exposição, os fãs de F-1 poderão ver de perto carros icônicos, como a Williams de Nelson Piquet, a Jordan de Rubinho Barrichello, a Ferrari de Felipe Massa e a Renault de Giancarlo Fisichella. Além disso, também estarão expostos o macacão e o capacete utilizados por José Carlos Pace em sua única vitória, no GP de 1975, e o troféu recebido por ele.

A sapatilha e o macacão vestidos por Ayrton Senna no GP de 1993 e o capacete que Emerson Fittipaldi usou em 1972 também estão na lista de atrações da exposição. O evento contará com um "túnel do tempo" que exibirá fotos de todos os grandes prêmios brasileiros, projeto organizado por Beto Issa, fotógrafo oficial do GP de São Paulo. A agenda inclui, ainda, entrevistas com personalidades do automobilismo, jovens pilotos e engenheiros.

As entradas para visitar a exposição entre quarta e sexta-feira serão vendidas a R$ 50,00. Às terças-feiras, o acesso será gratuito. Em sábados e domingos, o preço sobre para R$ 150,00, valor que compreende a participação no Garage-Fest com DJs e telão para assistir às corridas restantes do Mundial de Fórmula 1 2022: GP do México, GP dos EUA, GP São Paulo e GP de Abu Dabi. Os ingressos já estão sendo vendidos no endereço eventim.com.br/expo50anosGP.

Haverá venda de meia entrada todos os dias e clientes da Porto Seguro Bank, uma das patrocinadoras do evento, terão 15% de desconto na compra de ingressos utilizando seu cartão de crédito. A exposição funcionará de terça a domingo, das 10h às 21h, e cada grupo de visita é limitado a 200 pessoas e tem duração de 60 minutos.