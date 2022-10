Inter x Goiás: onde assistir na TV, escalações, horário e arbitragem

Depois de um ponto conquistado no 0 a 0 diante do Flamengo no Maracanã, na última quarta-feira (5) , o Inter volta a campo neste domingo (9), às 11h, para enfrentar o Goiás, no Beira-Rio, pela 31ª rodada. Distante 12 pontos do líder Palmeiras e com a missão de chegar ao título sendo praticamente impossível, resta ao Colorado confirmar a vaga direta à Libertadores da América de 2023 e conquistar, ao menos, o vice-campeonato.

Para o duelo com os goianos, o técnico Mano Menezes terá a volta de titulares importantes, como Johnny, que retorna após cumprir suspensão diante dos cariocas, Carlos de Pena, que ficou de fora da viagem para o Rio de Janeiro para acompanhar o nascimento de sua filha, e Wanderson, que pode ficar no banco após se recuperar de uma pancada na perna direita.

A baixa será Gabriel Mercado, que sofreu uma lesão na panturrilha direita e fica de fora por três semanas ou quatro rodadas. Rodrigo Moledo entra na vaga para formar dupla de zaga com Vitão.

O Goiás vem de cinco jogos sem vitória, mas com uma campanha sólida, faltando apenas sete pontos para confirmar a permanência na Série A. O destaque da equipe é o atacante Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasileirão, com 15 gols e cobiçado por vários clubes do País e do Exterior.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Inter - Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Liziero, Johnny, De Pena, Mauricio (Alan Patrick) e Pedro Henrique; Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Goiás - Tadeu; Maguinho; Lucas Halter, Reynaldo e Sávio; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem - Edina Alves Batista (FIFA), auxiliado por Neuza Ines Back (FIFA) e Daniel Paulo Ziolli (trio paulista). VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP).

SERVIÇO – INTER x GOIÁS