Grêmio optou por não jogar com camisa rosa, mas pode rever decisão

O Grêmio lançou, no início da semana, um modelo de camisa rosa, como diversos clubes do Brasil, em alusão ao Outubro Rosa - mês de campanha pela prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas optou por não jogar com tal uniforme em sua primeira oportunidade, contra o CSA, na última terça-feira (4). A decisão aconteceu depois da avaliação interna e de debate no Conselho Deliberativo, mas deve ser revista até o fim da Série B.

Ainda antes de lançar a camisa, o Tricolor debatia em seu Conselho a chance de atuar de rosa. No âmbito interno, veio a manifestação do conselheiro José Gattiboni, que entrou com requerimento citando o estatuto do clube. No documento que rege as ações gremistas é citado que o uniforme de jogos oficiais sempre deve obedecer às cores tradicionais da agremiação: azul, branco e preto.

Nos bastidores, a utilização da cor rosa gerou posições opostas. Enquanto havia defensores da campanha e do significado do uso da camisa na luta pela igualdade e o fim de qualquer preconceito, também surgiram opiniões conservadoras que citam o rosa como uma 'derivação do vermelho', cor do tradicional rival, o Internacional.

Após debate, o Conselho, no entanto, autorizou a utilização do uniforme rosa. Mas a decisão do presidente Romildo Bolzan Júnior foi postergar o uso e promover ações de marketing com a nova camisa.

Diante do CSA, os jogadores vestiram o uniforme no aquecimento, entraram em campo com as camisas, as autografaram e deram para representantes do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama). Renato Portaluppi, após o jogo, concedeu sua entrevista coletiva também vestindo o modelo.

"O estatuto fala [sobre a questão do uniforme], mas tivemos um parecer do Conselho autorizando. Não há nenhum problema quanto a isso. A Comissão Estatutária avaliou e tinha possibilidade de jogar com a camisa. Não é essa questão, é cultural", disse o presidente antes do duelo com o CSA.

O Grêmio vai jogar com a camisa rosa?

Mas a situação tende a ser revista. Com aval dos conselheiros e um movimento da torcida que gostaria de ver a equipe utilizando o uniforme, o clube estuda qual o melhor momento para a inovação. Ainda não há uma definição de data, mas a possibilidade de utilização da camisa em um dos cinco jogos que restam na temporada é bastante grande. "Durante o mês de outubro, teremos outras partidas e poderemos até usar", disse o mandatário.

Uma das alternativas é deixar a estreia da camisa rosa para depois dos jogos decisivos. Após confirmar o acesso para Série A. O clube poderá selecionar um jogo para realizar uma nova ação com o uniforme, sem a tensão de um compromisso fundamental na conclusão da segunda divisão.

O Grêmio depende do duelo deste sábado (8), contra o Londrina, para saber se poderá ou não confirmar matematicamente a volta para primeira divisão no compromisso seguinte, em casa, contra o Bahia.