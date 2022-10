Série C - Neste sábado (8), será conhecido o campeão da terceira divisão. Pelo duelo de volta, às 16h, no interior paulista, o Mirassol-SP recebe o ABC-RN. No jogo de ida, 0 a 0. Seleção Brasileira - Faltando um mês e meio para a Copa do Catar, o Brasil aumentou a vantagem na liderança do ranking da Fifa. O time de Tite elevou sua pontuação e viu a Bélgica perder pontos na atualização desta quinta-feira, a última antes do Mundial. Desta forma, o Brasil soma 1.841,3 pontos, contra 1.816,71 dos belgas. Argentina (1.773,88), França e Inglaterra vêm logo atrás. Messi - O camisa 10 confirmou que a Copa do Mundo do Catar será a última da sua carreira. O atacante argentino, eleito sete vezes o melhor do planeta, chegará ao torneio com 35 anos. "Seguramente, sim", disse, quando questionado sobre se o Mundial marcado para começar em novembro será sua despedida. Catar 2022 - Uma cartilha que aponta uma série de ações proibidas na Copa do Mundo viralizou nas redes sociais, mas é falsa. A organização do evento desmentiu o documento e afirmou que as informações não procedem. Vôlei - A seleção feminina manteve o embalo e atropelou a modesta equipe de Porto Rico nesta quinta-feira, pelo Mundial. Jogando em Roterdã, na Holanda, o Brasil aplicou 3 sets a 0 (25/11, 25/13 e 25/15). A seleção volta à quadra nesta sexta-feira, às 15h15min, para enfrentar a anfitriã. E, no sábado, às 12h, a adversária será a Bélgica. Fórmula 1 - O holandês Max Verstappen tem mais uma chance de conquistar o bicampeonato antecipado neste domingo, às 2h, no GP do Japão. O treino classificatório ocorre no sábado, às 3h. Verstappen precisa fazer pelo menos oito pontos a mais do que Charles Leclerc e seis pontos a mais do que Sergio Perez para ser campeão com quatro corridas para o fim do Mundial.