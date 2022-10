Felipão grava vídeo e pede para que a torcida siga apoiando o Grêmio

Agências

Em vídeo divulgado hoje (6) nas redes, Luiz Felipe Scolari mandou um abraço aos torcedores do Grêmio e declarou todo o seu gremismo. “Grêmio é meu time de coração, todo mundo sabe. Trabalho em outras equipes, mas de coração é o Grêmio”. O atual treinador do Athletico-PR estava bastante animado com a possibilidade de o Tricolor retornar à Série B. ”Queria mandar um abraço nessa volta para a primeira divisão no ano que vem. Gremistas de verdade amem o grêmio de verdade, como eu amo o Grêmio, de coração. Um abraço para vocês”.