Liga dos Campeões - Resultados do fechamento da 3ª rodada, disputada nesta quarta-feira (5), pelo Grupo E: RB Salzburg 1x0 Dínamo Zagreb e Chelsea 3x0 Milan; F: RB Leipzig 3x1 Celtic e Real Madrid 2x1 Shakhtar Donetsk; G: Manchester City 5x0 Copenhagen e Sevilla 1x4 Borussia Dortmund; H: Juventus 3x1 Maccabi Haifa e Benfica 1x1 PSG. Brasileirão - No fechamento da 30ª rodada, nesta quinta-feira (6), às 19h, tem Palmeiras x Coritiba e Avaí x Botafogo. Às 20h, jogam América-MG x São Paulo. Copa do Mundo - Portugal e Espanha anunciaram nesta quarta-feira a adesão da Ucrânia em sua candidatura conjunta para organizar o Mundial de 2030, em uma ação que visa dar esperança e mostrar solidariedade ao país afetado pela guerra. Tênis - A brasileira Bia Haddad, 15ª do mundo, foi eliminada nesta quarta-feira do WTA 500 de Ostrava, na República Tcheca, ao ser derrotada por Karolina Muchova, número 189. Jogando em casa, Muchova fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4. Fórmula 1 - A FIA adiou a publicação da conclusão sobre a suspeita de que a Red Bull e outras equipes teriam quebrado o limite de gastos na temporada passada. De acordo com a entidade, o veredicto, inicialmente previsto para esta quarta-feira, será revelado apenas na próxima semana. Boxe - Acelino Popó Freitas é um dos 42 ex-boxeadores indicados para entrar no Hall da Fama Internacional de Boxe de Canastota, nos EUA. O tetracampeão mundial precisa ficar entre os três mais votados.