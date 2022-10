Grêmio vai projetar subida para a Série B após jogo contra o Londrina

Após vencer o CSA por 2 a 0 na Arena , o Grêmio conseguiu respirar mais tranquilamente na competição. Afinal, os 56 pontos alcançados demonstram vantagem de 7 pontos sobre o quinto colocado, o Sport, e 4 pontos sobre o Vasco, na quarta posição do campeonato. Apesar da pequena folga em relação aos adversários, Renato Portaluppi disse que o time pensa no próximo jogo, e que não é hora de especular resultados. "Não vamos projetar duas vitórias para o Grêmio estar na Série A. Vamos pensar no Londrina e buscar um resultado positivo para a gente. Ver o que acontece na rodada e, aí sim, após o jogo do Londrina, começar a fazer as contas para ver quantos pontos vão faltar".

Foi a quinta partida de Renato no comando do Tricolor, tendo três vitórias e duas derrotas em cerca de um mês de contrato. Ainda sobre a partida de terça-feira, o técnico falou sobre a boa atuação dos laterais Diogo Barbosa e Edílson, que deram as assistências do jogo.

"Quando eu cheguei, falei que o torcedor tinha que abraçar o grupo, e o torcedor abraçou. O Diogo vem jogando muito bem, dando assistências e é importante ter jogadores de mesma posição". Renato conta com a fama de recuperar jogadores, o que pretende fazer com alguns veteranos do elenco, além de ter encontrado uma boa posição para Lucas Leiva atuar. Inclusive, o volante marcou um dos gols da vitória contra o CSA.

A pontuação padrão para subir à primeira divisão do Campeonato Brasileiro é de cerca de 62 pontos, o Grêmio tem mais cinco partidas e está a duas vitórias de atingir a marca. Dos cinco jogos restantes, três ocorrem fora de casa, e os confrontos longe da Arena têm sido uma preocupação para a equipe nesta temporada. O Grêmio só conquistou duas vitórias como visitante, oito empates e cinco derrotas.

"Precisamos ter um pouco mais de atenção, que faltou contra o Sampaio, em dois erros, nós demos a possibilidade de o adversário marcar dois gols", afirmou o treinador. "O torcedor está confiante. A confiança que o grupo está dando para o torcedor, e o torcedor tem reconhecido isso. Quando cheguei, falei que iríamos sofrer um pouquinho, mas iríamos voltar à Série A", completou Renato. A próxima partida do Tricolor é sábado (8), às 16h30min, em Londrina.