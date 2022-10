FGF lança projeto Conhecer para trabalhar em conjunto com os clubes gaúchos

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anuncia o lançamento do projeto Conhecer, que tem o objetivo de colocar a entidade ainda mais próxima aos clubes, para saber das necessidades e trabalhar em conjunto para a evolução do futebol do Rio Grande do Sul.

Um dos pilares do Projeto Conhecer é a criação de uma comitiva que irá realizar visitas aos clubes que participam das competições organizadas pela entidade. Além da diretoria da FGF, a organização do projeto contou com a participação da psicóloga e MBA em gestão empresarial, Andréa Abs de Agosto.

A comitiva organizada pela FGF conta com os seguintes profissionais:

Lauro Ferreira da Silva - Conhecido pela torcida do Juventude como Laurinho Guerreiro, o ex-volante se tornou um dos jogadores históricos do clube ao ser campeão gaúcho em 1998 e da Copa do Brasil em 1999. Lauro é formado em Educação Física pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG).

Cláudio Duarte - Ex-lateral-direito com passagem por diversos clubes, atuou ainda como treinador e supervisor técnico. Após se aposentar dos gramados, trabalhou como comentarista esportivo em veículos do Estado.

Prof. Dr. Elio Carravetta - Especialista em ciências do desporto e ex-coordenador de performance e saúde do Inter.

Ademir Calovi – Atuou como coordenador das categorias de base do Inter durante 24 anos e atualmente é coordenador do departamento de capacitação da FGF.

Prof. José Cicero Moraes - Doutor em ciências do desporto e mestre em ciência do movimento humano e integrante do departamento de capacitação da FGF.