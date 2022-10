Coldplay adia shows, e Palmeiras poderá enfrentar o São Paulo no Allianz Parque

A banda inglesa Coldplay anunciou nesta terça-feira (4) o adiamento dos oito shows que faria no Brasil neste mês. Com isso, o Allianz Parque, que seria palco de seis apresentações do grupo, estará disponível para o Palmeiras mandar o clássico com o São Paulo e a partida contra o Avaí em seu estádio pelo Brasileirão.

Segundo o comunicado oficial do Coldplay, as apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro tiveram de ser remarcadas para o início de 2023 devido a uma "infecção pulmonar séria" diagnosticada em Chris Martin, vocalista do grupo. Os shows aconteceriam nos dias 15, 16, 18, 19, 21 e 22 de outubro.

Duas datas das apresentações do conjunto do Allianz Parque coincidiam com jogos do Palmeiras em casa: contra o São Paulo, pela 32ª rodada, no dia 16; e contra o Avaí, pela 33ª, no dia 22. Os jogos estavam previstos para serem disputados na Arena Barueri, onde o time palestrino tem mandado suas partidas quando o estádio não está disponível.

O Allianz Parque tem sido grande aliado do Palmeiras na briga pelo título brasileiro. Dez das 18 vitórias do time de Abel Ferreira no campeonato aconteceram jogando no estádio, além de três empates, totalizando 33 pontos dos 63 alcançados pela equipe, que lidera a competição com dez pontos de diferença para o Internacional, vice-líder. Curiosamente, as únicas duas derrotas do clube alviverde no Brasileirão aconteceram justamente no Allianz, para Ceará e Athletico-PR.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira, quando enfrenta o Coritiba, 15º colocado, às 19h, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão. Faltando apenas nove jogos para o fim do campeonato, o time alviverde tem 98% de chances de assegurar o título.