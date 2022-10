Liga dos Campeões - Resultados da abertura da 3ª rodada, nesta terça-feira (4). Pelo Grupo A: Liverpool 2x0 Rangers e Ajax 1x6 Napoli; B: Porto 2x0 Bayer Leverkusen e Club Brugge 2x0 Atlético de Madrid; C: Bayern de Munique 5x0 Viktoria Plzen e Inter de Milão 1x0 Barcelona; D: Olympique de Marselha 4x1 Sporting e Eintracht Frankfurt 0x0 Tottenham. Liga dos Campeões 2 - No fechamento da 3ª rodada, nesta quarta-feira (5), jogam, pelo Grupo E: RB Salzburg x Dínamo Zagreb (13h45min) e Chelsea x Milan; F: RB Leipzig x Celtic (13h45min) e Real Madrid x Shakhtar Donetsk; G: Manchester City x Copenhagen e Sevilla x Borussia Dortmund; H: Juventus x Maccabi Haifa e Benfica x PSG. Os demais jogos serão disputados às 16h. Catar 2022 - Na contagem regressiva pelo início da Copa do Mundo, França e Dinamarca resolveram, de diferentes formas, boicotar o país sede. De um lado, cinco cidades francesas vetaram eventos ou telões para exibir os jogos. Do outro, os dinamarqueses "apagaram" seu escudo do uniforme. Palmeiras - Depois de ser deselegante com o repórter Guilherme Gonçalves, da TV Litoral News, na coletiva pós-jogo da vitória sobre o Botafogo, na segunda-feira, o técnico Abel Ferreira fez uma chamada de vídeo para se desculpar com o profissional. Ginástica Artística - O ex-técnico da seleção brasileira masculina, Fernando de Carvalho Lopes, foi condenado a 109 anos e oito meses de prisão por estupro de vulnerável contra quatro vítimas, em julgamento na 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo.