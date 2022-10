Brasil reage no fim e vence Itália em estreia na 2ª fase do Mundial de vôlei

Foi com sofrimento, mas o Brasil venceu a Itália por 3 sets a 2 na tarde desta terça-feira (4), em partida válida pela estreia das duas equipes na 2ª fase do Mundial de vôlei feminino. Com parciais de 25/20, 22/25, 22/25, 25/22 e 17/15, a seleção comandada por José Roberto Guimarães se vingou da derrota sofrida na final da Liga das Nações. Gabi foi a maior pontuadora na vitória sobre as italianas, anotando 30 pontos

Agora, o Brasil volta à quadra na próxima quinta-feira (6), às 11h (de Brasília), quando enfrenta a seleção de Porto Rico. A partida será válida pela segunda rodada da segunda fase do Mundial.

Os primeiros pontos não foram os melhores para a seleção brasileira. Depois de ver a Itália abrir 3 a 0 no placar, as comandadas de José Roberto Guimarães reagiram e buscaram a virada. Bem na defesa, o Brasil também contou com sete erros das italianas para manter a vantagem mínima de dois pontos durante boa parte do set. Na reta final, o ataque foi letal e fechou a parcial em 25 a 20.

Depois de um começo equilibrado do segundo set, a Itália abriu vantagem de cinco pontos e manteve a margem até a reta final. Com 22 a 16 no placar, as italianas relaxaram e viram o Brasil cortar a diferença para apenas um tento. Após o susto, as europeias voltaram a colocar a bola no chão da quadra brasileira e fecharam a parcial em 25 a 22, deixando tudo igual no placar geral da partida.

A terceira parcial começou melhor para o Brasil, que chegou a abrir 7 a 2. No entanto, a gordura construída pela seleção brasileira começou a cair quando os ataques começaram a parar na defesa italiana. Depois de equilíbrio durante a parte intermediária do set, a Itália conseguiu abrir vantagem na reta final, principalmente com Egonu, que anotou sete pontos. A camisa 18, inclusive, fechou o placar em 25 a 22.

O quarto set foi o mais igual da partida. As duas seleções alternaram pontos, com o Brasil abrindo vantagem na metade da parcial. A diferença de três pontos, no entanto, foi cortada pelas italianas próximo do fim. No entanto, um desafio bem-sucedido de José Roberto Guimarães após uma bola defendida pelas adversárias que tocou no chão esfriou o ritmo da Itália, que passou a errar nos lances finais, favorecendo as brasileiras, que fecharam o placar em 25 a 21.

O tie-break foi de equilíbrio e pontos de lado a lado. No ataque, a seleção brasileira foi efetiva e não desperdiçou as oportunidades que teve. A sorte também jogou ao lado do Brasil, já que os bloqueios italianos terminaram com a bola caindo fora da quadra ou dentro do lado europeu. A parcial foi fechada em 17 a 15 e o Brasil estreou com vitória na 2ª fase do Mundial.