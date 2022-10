Liga dos Campeões - Dando sequência, pela 3ª rodada, nesta terça-feira (4), jogam, pelo Grupo A: Liverpool x Rangers e Ajax x Napoli; B: Porto x Bayer Leverkusen e Club Brugge x Atlético de Madrid; C: Bayern de Munique x Viktoria Plzen (13h45min) e Inter de Milão x Barcelona; D: Olympique de Marselha x Sporting (12h45min) e Eintracht Frankfurt x Tottenham. Os demais jogos serão disputados às 16h. Brasileirão - Na abertura da 30ª rodada, nesta terça-feira (4), às 21h30min, no Alfredo Jaconi, o Juventude, que demitiu o técnico Umberto Louzer nesta segunda-feira, recebe o Corinthians. Quem comandará o time nas próximas duas partidas será o auxiliar técnico permanente do clube, Lucas Zanella. Catar 2022 - A Fifa anunciou nesta segunda-feira que 2,7 milhões de ingressos foram vendidos para a Copa do Mundo. O Brasil é o nono país que mais adquiriu bilhetes, com um total de 39.546 até o último dia 30 de setembro - Catar, Estados Unidos e Arábia Saudita lideram a procura por ingressos, com 947 mil, 146 mil e 123 mil, respectivamente. O Mundial acontece entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. Vôlei - O Brasil volta à quadra nesta terça-feira, em Roterdã, na Holanda, para a disputa da segunda fase do torneio. A seleção feminina encara a Itália, às 12h15min (horário de Brasília). O time ainda tem pela frente Bélgica, Holanda e Porto Rico, na briga por uma vaga nas quartas de final. Boxe - O corpo de Eder Jofre foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e cremado nesta segunda-feira, em Santos, onde o maior peso galo da história do boxe tem familiares. Sobre o caixão foi colocado um par de luvas de boxe, com seu nome e fotografia, além de uma bandeira do São Paulo, clube do qual era torcedor declarado e no qual seu pai trabalhou como treinador nos anos 1950 e 1960.