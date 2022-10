Sul-Americana - O São Paulo frustrou o torcedor que foi até Córdoba, na Argentina, para a disputa da grande final, em jogo único, do torneio continental. Diante de um estádio Mario Kemps com pouco público, o tricolor paulista perdeu por 2 a 0 para o equatoriano Independiente del Valle, no sábado (1º), com gols marcados por Lautaro Díaz e Faravelli. Série B - Após golear a Ponte Preta por 4 a 1 na abertura da 32ª rodada, o Cruzeiro tornou-se campeão ainda na sexta-feira (30), graças às derrotas de Grêmio e Bahia. Com a conquista faltando seis rodadas, a Raposa superou o Corinthians de 2008 como o campeão mais precoce da Série B. Série C - Pelo jogo de ida das finais da terceira divisão, no sábado, no Frasqueirão, ABC-RN e Mirassol-SP empataram sem gols. Boxe - O ex-pugilista brasileiro Éder Jofre morreu neste domingo, aos 86 anos. A informação foi compartilhada por Andrea Jofre, filha do ex-atleta, no Instagram. Ela não revelou a causa da morte. Jofre é tricampeão mundial dos pesos-pena e galo e integrante do Hall da Fama do boxe. Fórmula 1 - O mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, venceu com tranquilidade o GP de Cingapura neste domingo, conquistando a segunda vitória no ano. Charles Leclerc e seu companheiro de Ferrari, Carlo Sainz, fecharam o pódio. O resultado adiou o título antecipado de Max verstappen, que terminou a prova na 7ª posição. A F1 volta no próximo domingo, com o GP do Japão. Vôlei - A seleção feminina quebrou a invencibilidade da China no Mundial. No sábado, o Brasil começou nervoso e até perdeu o primeiro set, mas conseguiu reagir e confirmar a vitória por 3 a 1 (23/25, 25/17, 25/22 e 25/22) pela última rodada da fase de grupos. Na próxima fase, as brasileiras enfrentam a Itália, na terça-feira, e, na sequência, Porto Rico, Holanda e Bélgica.