Independiente del Valle bate o São Paulo e frustra o time de Rogério Ceni

O goleiro Rogério Ceni tem lugar de -enorme- destaque na história do São Paulo. O treinador Rogério Ceni, ainda não. Dez anos depois de ter conquistado seu último título com a camisa 01 tricolor, o da Copa Sul-Americana de 2012, ele tentou repetir o feito à beira do gramado. Dali viu seus jogadores perderem por 2 a 0 para o equatoriano Independiente del Valle, neste sábado (1), gols marcados por Lautaro Díaz e Faravelli.

A derrota no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, palco da final continental em jogo único, foi o segundo fracasso do time do Morumbi em uma disputa de troféu neste ano. Em abril, na decisão do Campeonato Paulista, a equipe abriu três gols de vantagem no duelo de ida e o venceu por 3 a 1, mas perdeu por 4 a 0 para o Palmeiras a partida de volta, na casa do rival.

Ceni, assim, continua sem taças no currículo como treinador do São Paulo. Campeão de quase tudo como atleta do clube por mais de duas décadas - foram dez troféus apenas em disputas internacionais-, ele iniciou sua nova carreira no próprio Morumbi, em 2017, porém só experimentou a glória como comandante à frente do Fortaleza e do Flamengo.

Del Valle foi superior o tempo todo e venceu com facilidade

Na Argentina, o time do argentino Martín Anselmi teve um começo de jogo muito superior ao São Paulo. Manteve-se no ataque, trocou passes e abriu o placar aos 13 minutos, após corte malfeito de Diego Costa. Lautaro Díaz recebeu o passe de Favarelli, chutou de pé direito e superou o goleiro Felipe Alves.

O São Paulo tentou reagir e teve chance com Calleri, mas a melhor oportunidade até o intervalo foi do Del Valle, que parou na trave em chute de Sornoza. Houve pressão tricolor no segundo tempo. Calleri, de novo, viu-se perto do gol. Mas foram os equatorianos que conseguiram balançar a rede de novo.

Aos 22, o ex-corintiano Sornoza recebeu lançamento longo, nas costas de Diego Costa, em jornada infeliz. Achou passe inteligente para Lautaro Díaz, que foi também inteligente no toque para Faravelli, que tocou na saída de Felipe Alves. Ceni tentou alternativas, mas o triunfo do Del Valle não foi ameaçado. Nervosos, Calleri e Diego Costa, em péssima jornada, ainda foram expulsos.

São Paulo 0 Felipe Alves; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Galoppo), Alisson (Igor Gomes) e Patrick (Eder); Calleri e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

Independiente del Valle 2 Ramirez; Segovia, Schunke e Carabajal; Fernandez, Pellerano, Faravelli (Ortiz), Angulo (Gaobor), Sornoza (Ayoví) e Chavez (Caicedo); Lautaro Díaz (Ortiz). Técnico: Martín Anselmi.

Árbitro: Wilmar Roldan (COL).