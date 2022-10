Leclerc é o mais rápido em Cingapura e fatura segunda pole seguida na Fórmula 1

O monegasco Charles Leclerc voltou a ser pole position na Fórmula 1 três semanas após também largar na frente no GP da Itália. O piloto da Ferrari foi o mais rápido no traçado de rua do Circuito de Marina Bay, no GP de Cingapura, com tempo de 1min49s412 no Q3, 22 centésimos à frente de Sergio Pérez, da Red Bull. Lewis Hamilton teve um grande dia e foi a novidade na terceira posição de largada, apenas 54 centésimos atrás da pole position.

Leclerc, Hamilton e Verstappen acumularam bons tempos tanto no Q1 quanto no Q2, mas o holandês líder do campeonato desandou na última parte do treino e largará apenas na oitava colocação. O piloto foi para o box antes de completar sua última volta, já que não teria combustível suficiente e a Red Bull se precaveu de uma pane seca no carro.

A pista em Marina Bay começou molhada e os pilotos tiveram muitas dificuldades, principalmente durante a primeira parte do treino. Uma animada estratégia de pneus ajudou a dar muita emoção para a disputas no circuito de rua. Os tempos aumentaram muito no Q3, que ainda teve Carlos Sainz em quarto e Fernando Alonso em quinto. O top 10 terá Lando Norris, Pierre Gasly, Verstappen, Kevin Magnussen e Yuki Tsunoda, respectivamente.

George Russell também foi mal e sequer avançou para a disputa do Q3, ficando de fora por causa de 29 centésimos. A má fase de Daniel Ricciardo continua e o piloto australiano foi eliminado já na disputa do Q1 pela McLaren.

CHANCES DE TÍTULO

Mesmo largando atrás, Verstappen faturou o GP da Itália, o quinto consecutivo na temporada. O holandês poderá conquistar o título da temporada de Fórmula 1 já em Cingapura, dependendo de uma combinação de resultados.

Um triunfo com volta mais rápida e uma combinação com Leclerc chegando no máximo, em oitavo, dá o título ao holandês. Neste caso, a diferença entre os dois pilotos seria de 138 pontos. Max chegaria a 361 contra 223 do rival monegasco. A pontuação disponível nos 5 GPs que restam é justamente de 138 pontos (contando com melhor volta e sprint). Verstappen leva a melhor no critério de desempate.

O piloto da Red Bull fica com o título também no caso de vitória sem ponto por volta mais rápida. Para isso, Leclerc precisará chegar no máximo em nono lugar (sem o bônus de melhor volta). Outra condição para o título do holandês ser confirmado no próximo GP passa internamente pela equipe da Red Bull. É que Sergio Perez não pode chegar ao pódio.

Confira os tempos do classificatório do GP de Cingapura:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min49s412

2º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min49s434

3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min49s466

4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), em 1min49s583

5º - Fernando Alonso (ESP/Alpine), em 1min49s966

6º - Lando Norris (CAN/McLaren), em 1min50s584

7º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), em 1min51s211

8º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min51s395

9º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min51s573

10º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min51s983

11º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min54s012

12º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min54s211

13º - Mick Schumacher (ALE/Haas), em 1min54s370

14º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), em 1min54s380

15º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), em 1min55s518

16º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min56s083

17º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), em 1min56s226

18º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min56s337

19º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min56s985

20º - Nicholas Latifi (CAN/Williams), em 1min57s532