Sainz lidera dobradinha da Ferrari no 2º treino do GP da Singapura

A Ferrari fez a dobradinha, nesta sexta-feira (30), no segundo treino livre do GP de Singapura da Fórmula 1. Carlos Sainz liderou com 1min42s587, seguido por Charles Leclerc (1min42s795). George Russell, da Mercedes, fechou o top 3 (1min42s911).

Já Max Verstappen, da Red Bull, ficou muito tempo nos boxes e, quando foi para a pista nos minutos finais, anotou apenas o quarto tempo, seguido por Lewis Hamilton, da Mercedes, que foi o mais rápido no primeiro treino, mais cedo, com 1min43s033.

O segundo treino ainda ficou marcado pelo fogo no carro de Pierre Gasly, da AlphaTauri. Ele teve um problema e foi para os boxes. Quando os mecânicos recolhiam o carro, o monoposto começou a pegar fogo, com o piloto ainda dentro, mas o incêndio logo foi controlado por um mecânico da Aston Martin que estava com um extintor nas mãos.

Os pilotos voltam à pista neste sábado (1), às 7h, para o terceiro treino livre. A classificação para a corrida de domingo ocorre às 10h.

COMO FOI O PRIMEIRO TREINO

Hamilton surpreendeu nos minutos finais e foi o mais rápido no primeiro treino livre no circuito de rua em Marina Bay. Verstappen vinha como o mais rápido ao longo da maior parte da sessão, mas foi superado pelo inglês e ficou com o segundo melhor tempo (1min43s117). Charles Leclerc, da Ferrari, fechou o top 3 (1min43s435).

A Mercedes não vinha com bom desempenho, mas tanto Hamilton quanto George Russell (quinto) melhoraram e muito seus tempos na reta final do treino.

A sessão ficou paralisada por alguns minutos com bandeira vermelha depois que Lance Stroll, da Aston Martin, bateu de leve no muro e teve de parar o carro. Mais tarde, Verstappen ainda rodou depois de perder o controle em uma curva, mas não chegou a bater.