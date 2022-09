Sul-Americana - Neste sábado (1º) será conhecido o campeão do torneio continental. O estádio Mário Alberto Kemps, em Córdoba, na Argentina, será o palco da grande final entre São Paulo e Independiente del Valle. O campeão garante vaga direta na Libertadores 2023, além de uma premiação US$ 5 milhões (R$ 27 mi). Catar 2022 - A organização da Copa do Mundo confirmou, nesta quinta-feira (29), que não vai exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 dos torcedores. Será necessário, no entanto, a apresentação de teste negativo para a doença para entrar em locais fechados no país, que receberá o Mundial a partir do dia 20 de novembro. Caxias - A equipe da Serra confirmou o nome de Marcelo Segurado como executivo de futebol para a temporada 2023. O profissional é natural de Goiânia, e já trabalhou no Goiás, Ceará e Santa Cruz-PE. Flamengo - Três meses após ter sido submetido a uma cirurgia de reconstrução dos ligamentos do joelho direito, o atacante Bruno Henrique ficou sabendo que terá de passar por novo procedimento no local, agendado para esta sexta-feira, para ganhar mais flexibilidade. A previsão de retorno do jogador segue para o segundo semestre de 2023. Vôlei - Após duas vitórias e vaga na próxima fase, a seleção brasileira feminina encara o Japão nesta sexta-feira, às 9h15min, pelo Mundial. Fórmula 1 - O GP de Singapura volta ao calendário após dois anos fora por conta da pandemia. A primeira corrida noturna da F1 pode selar o bicampeonato mundial de Max Verstappen. Para adiar a conquista, Charles Leclerc precisa chegar em sétimo ou Sergio Perez precisa ir ao pódio para não depender do resultado do holandês. O treino classificatório ocorre neste sábado, às 10h, e a prova tem largada prevista para domingo, às 9h.