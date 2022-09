Depois da folga, Grêmio enfrenta o Sampaio Corrêa com time misto

Apesar da partida fora de casa e de um time misto, o Grêmio busca uma vitória contra o Sampaio Corrêa, nesta sexta-feira (30), às 19h, no estádio Castelão de São Luís, no Maranhão. As alterações no time se devem ao planejamento de Renato Portaluppi, que realizou um movimento estratégico no vestiário. Jogadores pendurados forçaram cartão diante do Sport e cumprirão suspensão neste confronto.

Outros atletas foram poupados, caso de Geromel e Diego Souza, que nem viajaram a São Luís. O "descanso" gera a possibilidade de testar atletas jovens e dar tempo de recuperação aos cascudos. Como novidade, há o retorno de Kannemann, que tem capacidade de atuar por 45 minutos, e Thaciano, que teve rápida recuperação e deve começar no meio-campo.

Além disso, Léo Gomes viajou junto da delegação gremista. Depois de longo período de tratamento e cirurgias no joenlho, o lateral-direito vem de boas atuações no grupo de transição, onde foi capitão, e pode entrar para ganhar ritmo. Para fechar a questão do grupo, o centroavante Elkeson será titular, e o garoto Natã compõe a defesa tricolor.

O Grêmio calcula que pode garantir o acesso à Série A com três vitórias, e por isso foca na reta final da competição. Atualmente com 53 pontos, o time tem grande possibilidade de acesso caso chegue aos 62 pontos, restando sete rodadas para o fim da Série B.

Nesta quinta, Renato comandou um último trabalho no estádio Nhozinho Santos, em São Luís, com portões fechados. A principal dúvida está no meio-campo, Lucas Silva e Thaciano brigam por uma vaga. O provável Grêmio tem Brenno; Rodrigo Ferreira, Natã, Kannemann e Nicolas; Thiago Santos, Lucas Silva (Thaciano) e Bitello; Biel, Guilherme e Elkeson.