Série B - Dando sequência à 32ª rodada, nesta quinta-feira, às 19h, tem Tombense-MG x Novorizontino e, às 21h30min, Vasco x Londrina.

Ramires - Aos 35 anos, o volante anunciou o fim da sua carreira. Com duas Copas do Mundo e passagens pelo Palmeiras e Cruzeiro, o jogador atuou também no exterior, com destaque para o Chelsea, onde conquistou uma Liga dos Campeões.

São Paulo - Um objeto comum entre as torcidas do futebol brasileiro voltou a ser legalizado no estado paulista. A entrada de bandeiras com mastro está liberada em eventos esportivos.

Itália - A árbitra italiana Maria Sole Ferrieri Caputi será a primeira mulher da história a apitar uma partida do Campeonato Italiano neste fim de semana, segundo anúncio da Federação Italiana de Futebol. Ela apitará Sassuolo e Salernitana, no próximo domingo, às 10h (horário de Brasília).

Vôlei - O Brasil fez mais uma vítima no Mundial feminino nesta quarta-feira. Pela terceira rodada, as comandadas de José Roberto Guimarães venceram a Colômbia, por 3 sets a 0 (25/14, 25/12 e 25/20). O resultado garantiu uma vaga na segunda fase. OBrasil volta à quadra sexta-feira, diante do Japão, às 9h15min.

Tênis - A brasileira Bia Haddad, número 15 do mundo, se classificou para as quartas de final do WTA 250 de Tallinn, na Estônia, ao derrotar a checa Linda Noskova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5. A próxima adversária de Bia será outra checa, Barbora Krejcikova, que nas oitavas passou pela ucraniana Marta Kostyuk.