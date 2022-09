Estado de SP volta a permitir o uso de bandeiras com mastro nos estádios

Um objeto comum entre as torcidas do futebol brasileiro voltou a ser legalizado em São Paulo. A entrada de bandeiras com mastro está liberada em eventos esportivos a partir desta quarta (28). A portaria da Polícia Militar (PM) foi publicada no Diário Oficial.

A PM estabeleceu as regras para o uso dos bandeirões nos estádios e arenas do estado. Entre as normas, está determinado que os artefatos podem ser utilizados somente nos setores destinados às torcidas organizadas. O número de bandeiras permitidas será definido pela autoridade policial-militar, com base em aspectos como "quantidade de público previsto" e "histórico de animosidade entre as torcidas". Não serão permitidos mais que 10 bandeirões por organizada.

Ainda de acordo com a Portaria, os mastros devem ser feitos de bambu e possuírem entre 6 e 8 metros de comprimento. A entrada dos objetos no estádio deve ser solicitada pelas organizadas com no mínimo 2 dias de antecedência. A entrada dos bandeirões pode ser negada pela Polícia Militar caso ocorram episódios de violência antes dos eventos esportivos.

A legalização das bandeiras com mastro é tópico de discussão há anos em São Paulo. O juiz Fabrício Reali Zia decidiu a favor da liberação há mais de dois meses. Os artefatos eram proibidos nas arenas esportivas do estádio desde 1996, após lei sancionada pelo então governador Mário Covas.