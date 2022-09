Brasil encerra preparação com bom futebol e goleada sobre a Tunísia em Paris

O último compromisso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo do Catar teve expulsão, confusões, banana atirada em campo, gols em profusão e ótima exibição do Brasil. No Parque dos Príncipes, em Paris, atulhado de tunisianos, o Brasil goleou a Tunísia por 5 a 1 nesta terça-feira (27), fechou com êxito a sua passagem pela França e encerrou o ciclo pré-Copa com moral.

Raphinha teve noite de brilho, com dois gols, Richarlison também foi às redes, Neymar fez o que dele se esperava, regendo a equipe com assistências, dribles e um gol e Pedro fechou a contagem, aproveitando a chance que recebeu na etapa final.

A formação em teoria mais conservadora que Tite escolheu, com dois volantes e Paquetá como armador, não deixou de ser ofensiva. O Brasil mostrou entrosamento, se entendeu em campo e dominou os tunisianos em boa parte do duelo. Foi superior, sobretudo, no primeiro tempo, no qual balançou as redes quatro vezes.

O próximo encontro do Brasil com o torcedor será no dia 24 de novembro, data em que estreia no Mundial contra a Sérvia. A lista com os 26 atletas que disputarão o torneio no Catar em busca da sexta estrela será conhecida no dia 7 de novembro.