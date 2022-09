Série B - Na abertura da 32ª rodada, nesta quarta-feira (27), às 19h, jogam Ponte Preta x Cruzeiro e, às 21h45min, tem Sport x Náutico. Copa do Mundo - A seleção do Catar empatou nesta terça-feira com o Chile em 2 a 2, em amistoso disputado no estádio Franz Horr de Viena (Áustria), o último jogo da equipe anfitriã antes do torneio. Fórmula 1 - O Mundial terá seis corridas sprint classificatórias na temporada 2023, frente às três deste ano, anunciou nesta terça-feira a FIA. O objetivo dessas corridas é oferecer um espetáculo nos três dias dos Grandes Prêmios: sessão contrarrelógio na sexta, que define a largada de uma corrida de 100 km no sábado, na qual é definido o grid de largada da corrida tradicional do domingo. Alfa Romeo - Nesta terça-feira, a escuderia confirmou a permanência do chinês Zhou Guanyu para formar dupla com o finlandês Valtteri Bottas em 2023, na Fórmula 1. O piloto asiático, de 23 anos, foi o único estreante na categoria neste ano e somou seu primeiro ponto logo na etapa de abertura do campeonato, no Bahrein. Tênis - Medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio, Luisa Stefani anunciou nesta terça-feira seu calendário e também sua nova parceira, a australiana Storm Sanders. A dupla fará a estreia em um torneio menor, de nível ITF: o W80 de Rancho Santa Fe, a partir do dia 3 de outubro. Elas seguirão nos EUA para disputar o WTA 500 de San Diego, também na Califórnia, a partir do dia 10. Em seguida, disputam o WTA 1000 de Guadalajara, no México. Vôlei - Com duas vitórias em duas partidas, o Brasil volta à quadra para encarar a Colômbia nesta quarta-feira, às 10h (no horário de Brasília). Um novo triunfo já garante a classificação à segunda fase.