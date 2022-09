Renato responde críticas sobre folga e projeta reta final da Série B

Uma coletiva de Renato Portaluppi, no meio da semana, sem ser véspera de jogo, é certeza de boas e polêmicas frases. E para começar, o treinador respondeu o final de semana de folga aos jogadores e, consequentemente a ele, que aproveitou para jogar futevôlei no Rio de Janeiro.

"No Grêmio, como em qualquer outro clube, sempre vai haver folga. Tem que criticar todos os clubes no Brasil, porque todos dão folga. Tem que culpar a CBF pelo calendário", justificou. Renato fez questão de lembrar das críticas feitas pelo treinador Tiago Nunes, seu sucessor na última passagem pela Arena: "O Tiago já tinha feito umas críticas e eu me calei. O que o Tiago ganhou até hoje? Muitas vezes no Grêmio os jogadores pediam para eu acabar o treino porque estava muito puxado. Acho que os oito títulos que ganhei aqui foi jogando futevôlei. Ele esteve três meses no Ceará e Corinthians. Não tinha futevôlei, então", alfinetou.

Sobre o time que vai a campo sexta-feira (30) contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão, Renato reforçou a explicação dos atletas que forçaram o terceiro cartão amarelo - Edílson, Bruno Alves, Diego Barbosa e Lucas Leiva - que estão fora da partida. E avisou que Geromel e Diego Souza não viajam por preservação. O técnico revelou ainda que Kannemann viaja com o grupo e deve estar em campo. O grupo treina na manhã desta quarta-feira e, à tarde, inicia a viagem ao Maranhão.

Nesta terça-feira, o clube recebeu uma ótima notícia. O STJD acatou o pedido de efeito suspensivo emiitdo pela direção, Com isso, o time pode mandar os jogos na Arena até o julgamento do recurso contra a pena imposta pela suspensão de trêss mandos de campo e R$ 100 mil de multa.