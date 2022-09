Brasileirão - Dando sequência à 28ª rodada, nesta terça-feira (27), às 21h, na Vila Belmiro, o Santos recebe o Athletico-PR. Futebol Internacional - Depois de uma temporada como protagonista no Real Madrid, com direito a gol em final de Liga dos Campeões, Vini Jr. se consolidou como o terceiro jogador mais valioso do mundo, ultrapassando a marca de 120 milhões de euros (R$ 615 milhões). Segundo números do site Transfermarkt, Vini está atrás apenas de Haaland (150 milhões de euros) e Mbappé (160 milhões de euros) na lista de atletas mais caros do futebol. Vôlei - O Brasil conquistou a sua segunda vitória no Mundial feminino, disputado na Holanda. Nesta segunda-feira (26), a seleção derrotou a Argentina por 3 sets a 0 (25/19, 25/13 e 25/21). A equipe volta à quadra nesta quarta-feira, às 10h (de Brasília), para enfrentar a Colômbia, pela terceira rodada da fase de grupos. Basquete - Os mundiais femininos têm um novo recorde de pontos em uma partida: 145. A marca foi alcançada nesta segunda-feira, pelos EUA, na arrasadora vitória sobre a Coreia do Sul por 69 pontos, pela Copa do Mundo. Até então, o recorde pertencia à seleção brasileira, que venceu por 143 a 50 a Malásia, a então anfitriã do Mundial disputado em 1990. Tênis - Em grande fase, os brasileiros Bia Haddad e Thiago Monteiro igualaram nesta segunda-feira suas melhores marcas nos rankings da WTA e da ATP, respectivamente. Bia retornou ao 15º lugar da lista, enquanto Monteiro ocupa agora o 62º posto da relação masculina. Futsal - Pelo sexto ano seguido nas quartas de final da Liga Nacional, a ACBF enfrentará o Jaraguá do Sul, nesta fase do torneio. O duelo de ida será neste sábado, às 19h, na Arena Jaraguá. O jogo decisivo ocorre em Carlos Barbosa, no sábado seguinte, dia 15, no mesmo horário.