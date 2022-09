Kannemann e Nicolas voltam, mas Ferreira segue de fora

Após o final de semana de folga no CT Luiz Carvalho, com direito a campeonato de futevôlei para o técnico Renato Portaluppi no Rio de Janeiro, o Grêmio se reapresentou nesta segunda-feira (26) e iniciou a preparação para o duelo com o Sampaio Corrêa, na sexta-feira (30), às 19h, em São Luís, no Maranhão. A expectativa é pelo retorno do zagueiro Kannemann e do lateral-esquerdo Nicolas para o duelo válido pela 32ª rodada da Série B.

Quem deve seguir de fora é o atacante Ferreira, que ainda não está totalmente recuperado da lesão muscular da coxa esquerda. O meio-campista Villasanti é outro que não joga, já que está com a seleção do Paraguai.

A pedido do próprio Renato, por uma questão de estratégia, Edílson, Bruno Alves, Diogo Barbosa e Lucas Leiva forçaram o terceiro cartão amarelo e estão de fora. Além disso, Thaciano, lesionado, também não está à disposição.

Para esta terça-feira, a direção aguarda uma resposta do recurso encaminhado do efeito suspensivo para mandar os três jogos restantes da Série B na Arena. Na semana, passada, o STJD penalizou o clube com três mandos de campo. Em caso negativo, o Grêmio deve mandar os jogos no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.