Keiller deve ser o titular no gol contra o Bragantino na quarta-feira

O técnico Mano Menezes ajusta os últimos detalhes para o jogo com o Bragantino, nesta quarta-feira (28), às 21h45min, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será o primeiro de uma sequência de dois jogos dentro de casa, o que pode diminuir a distância para o líder Palmeiras, hoje em oito pontos. No próximo sábado, o Colorado recebe o Santos, no Beira-Rio.

E para tentar superar o Massa bruta, Mano ainda não deve contar com o goleiro Daniel. Após sofrer uma bolada no olho direita na semana passada, ele não atuou na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, voltou aos treinos, mas por se tratar de uma região muito delicada, a sua volta ainda é incerta. Caso ele realmente fique de fora, Keiller será mantido na posição.

Outro titular que deve seguir de fora é o atacante Wanderson. Mesmo recuperado do desconforto na coxa direita, o atacante não participou de alguns treinamentos na semana, e Pedro Henrique será mantido. Já na lateral-direita, com a suspensão de Bustos, o jovem Igor Gomes deve ser o escolhido para substituir o argentino. No meio-campo, a dúvida fica entre Edenílson e Carlos de Pena.

Uma provável escalação tem Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenílson (Carlos de Pena), Alan Patrick, Mauricio e Pedro Henrique; Alemão.