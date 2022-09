Brasil atropela a Argentina por 3 a 0 e mantém 100% no Mundial de vôlei

O Brasil conquistou a sua segunda vitória no Mundial feminino de vôlei, que está sendo disputado na Holanda, nesta segunda-feira (26). A vítima dessa vez foi a Argentina. Com parciais de 25 a 19, 25 a 13 e 25 a 21, a seleção brasileira fechou a partida em 3 sets a 0. Com a vitória, as comandadas de José Roberto Guimarães chegaram a seis pontos na fase de grupos e dividem a liderança do grupo com a China.

Agora, o Brasil volta à quadra na próxima quarta-feira (28). Às 10h (de Brasília), a seleção enfrenta a Colômbia, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial.

SEM TOMAR CONHECIMENTO

O começo do jogo foi de amplo domínio brasileiro. A seleção esteve à frente desde os primeiros pontos, contando com ataques potentes e erros das adversárias. Na metade do set, a equipe comandada por José Roberto Guimarães viu a vantagem de quatro pontos construída cair para dois, com a parcial mostrando 11 a 9. O ímpeto argentino foi freado depois de um pedido de tempo do treinador brasileiro.

Após a parada, o Brasil recuperou o domínio da partida e abriu uma vantagem de sete pontos. Na reta final do set, a Argentina chegou a esboçar nova reação, mas, assim como fez antes, José Roberto Guimarães parou a partida e esfriou o ânimo rival. A seleção brasileira fechou o set em 25 a 19.

BRASIL SOBRA

Diferentemente do primeiro set, o segundo foi mais equilibrado no seu começo, com as duas seleções alternando pontos. No entanto, a partida desandou a partir do 5 a 5. O Brasil construiu larga vantagem e não deu chances de reação para a Argentina. Com alto aproveitamento nos ataques e defesa eficiente, as brasileiras fecharam o set em 25 a 13.

SET MAIS DIFÍCIL

Jogando pela sobrevivência na partida, a Argentina começou melhor no terceiro set e administrou vantagem de três pontos durante metade da parcial. Abusando dos erros, a seleção brasileira conseguiu, mesmo assim, buscar o empate. A virada veio comandada por Kisy e Gabi, que foram os destaques da equipe no momento mais complicado do jogo. O time brasileiro fechou a partida com uma vitória por 25 a 21.