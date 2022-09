Vini Jr. vira top 3 em ranking de jogadores mais valiosos do mundo

Depois de uma temporada como protagonista no Real Madrid, com direito a gol em final de Liga dos Campeões, Vini Jr. se consolidou como o terceiro jogador mais valioso do mundo, ultrapassando a marca de € 120 milhões de euros (R$ 615 milhões).

Segundo números do site Transfermarkt, Vini está atrás apenas de Haaland e Mbappé na lista de atletas mais caros do futebol mundial. Único brasileiro no ranking, foi comprado pelo Real Madrid em 2018 por € 45 milhões de euros (R$200 milhões à época). Terceiro do planeta, Vini é o jogador mais caro do Campeonato Espanhol.

Os valores para os líderes do ranking são ainda mais assustadores: o norueguês Haaland está avaliado em € 150 milhões (R$ 770 milhões) e o líder é Kylian Mbappé, valendo a bagatela de €160 milhões (R$ 820 milhões).

A lista ainda conta com promessas do futebol europeu, como Phil Foden e Pedri, o espanhol da multa de 1 bilhão de euros, além de nomes já consagrados, casos de Salah e Harry Kane.

Confira o top 10 dos jogadores mais caros do mundo:

1. Kylian Mbappé (PSG) - € 160 milhões (R$820 mi)

2. Erling Haaland (Manchester City) - € 150 milhões (R$770 mi)

3. Vini Jr. (Real Madrid) - € 120 milhões (R$615 mi)

4. Jude Bellingham (Borussia Dortmund) - € 90 milhões (R$460 mi)

5. Pedri (Barcelona) - € 90 milhões (R$460 mi)

6. Phil Foden (Manchester City) - € 90 milhões (R$460 mi)

7. Harry Kane (Tottenham) - € 90 milhões (R$460 mi)

8. Mohamed Salah (Liverpool) - € 90 milhões (R$460 mi)

9. Dusan Vlahovic (Juventus) - € 85 milhões (R$435 mi)

10. Bruno Fernandes (Manchester United) - € 85 milhões (R$435 mi)