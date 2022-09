Rebeca Andrade leva a prata nas barras assimétricas na Copa do Mundo de Paris

A ginasta Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata neste domingo, nas barras assimétricas, ao entrar em ação na etapa de Paris da Copa do Mudo de ginástica artística. O evento serve como preparação para o Campeonato Mundial que será realizado em outubro, na Inglaterra.

No torneio, Rebeca ficou apenas 0,050 da americana Shilese Jones, que levou o ouro. A brasileira recebeu a nota 14,650 e conquistou a medalha de prata. O torneio contou com a participação de outros atletas brasileiros.

Nas assimétricas, Lorrane Oliveira obteve o sétimo lugar com 12,950. Outro brasileiro, Yuri Guimarães também ficou na sétima colocação ao receber 12,350. Já Caio Souza terminou em oitavo nas argolas com 13.500.

Nesta Copa do Mundo, Rebeca acabou poupada dos demais aparelhos em função da proximidade do Campeonato Mundial. A opção da comissão técnica foi concentrar a atleta apenas para competir nas barras.

Uma dos grandes nomes de sua geração, Rebeca é a atual campeã olímpica e mundial do salto. Nas Olimpíadas de 2020, a brasileira ganhou uma prata para a ginástica artística no individual geral além de outra prata nas barras assimétricas no Campeonato Mundial.

A etapa de Paris da Copa do Mundo é a última grande competição antes do Campeonato Mundial, principal objetivo a ser conquistado. A participação de Rebeca foi considerada satisfatória já que o evento realizado na França reuniu os principais ginastas do mundo.