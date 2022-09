Rebeca Andrade lidera e vai à final na Copa do Mundo de Paris

A ginasta Rebeca Andrade mostrou que está em grande forma e de olho no Mundial de Liverpool, no final de outubro. Neste sábado (24), a campeã olímpica deu show na classificatória da etapa de Paris da Copa do Mundo. No mesmo palco das Olimpíadas de 2024, a ginasta de 23 anos liderou com sobras nas barras assimétricas, com 14,600 pontos, maior nota de toda a competição feminina. O Brasil também ficou em primeiro lugar com Flávia Saraiva no solo e com Caio Souza no salto, além de avançar às finais com Yuri Guimarães (2º no salto e 3º no solo), Arthur Nory (3º na barra fixa), Lorrane Oliveira (4ª das barras) e mais duas com Caio (6º nas paralelas e 7º nas argolas). Assim, todos os brasileiros que competiram vão brigar por medalhas no domingo (25). O campeão olímpico Arthur Zanetti foi poupado por apresentar sintomas gripais.

Atual vice-campeã mundial das barras, Rebeca Andrade fez uma série bem encaixada e pela primeira vez neste ano executou todas as ligações de movimentos, o que lhe rendeu pontos de dificuldade (6,2). Ela também teve a maior nota de execução do aparelho mesmo com um pequeno passo na saída: 8,400 pontos. Com total de 14,600 pontos, Rebeca foi sete décimos melhor que a segunda colocada, a belga Lisa Vaelen, uma diferença grande na ginástica artística. Campeã olímpica e mundial do salto, Rebeca Andrade estava inscrita também no seu principal aparelho, mas a comissão técnica do Brasil optou por preservar a ginasta para o Campeonato Mundial de Liverpool, primeira competição classificatória para as Olimpíadas de Paris.

Na final das barras, Rebeca vai ter a companhia de Lorrane Oliveira. Integrante da equipe olímpica da Rio 2016, a ginasta também passou bem pelo aparelho e conseguiu 13,600 pontos (5,6 de dificuldade) para avançar na quarta posição. Na trave, Lorrane foi a 24ª colocada, com 11,350 pontos. O Brasil ainda liderou a classificatória de mais duas provas. Flávia Saraiva levantou a torcida de Paris com uma série quase cravada no solo para avançar na primeira posição, com 13,800 pontos (5,7 de dificuldade). Flavinha superou a americana Jordan Chiles (13,500) e a britânica Jennifer Gadirova (13,100). Na trave, porém, a brasileira falhou e ficou na 20ª posição, com 11,600 pontos.