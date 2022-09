Série B - Na rodada 31 do Campeonato Brasileiro da Série B, o Náutico foi derrotado pelo Sampaio Corrêa por 3 a 1 na sexta-feira (23), no Recife. No Paraná, o Londrina perdeu de 2 a 0 para a Ponte Preta. Em São Paulo, neste sábado (24), o Ituano venceu o Brusque por 2 a 0. Ginástica artística - A ginasta Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata neste domingo (25), nas barras assimétricas, a na etapa de Paris da Copa do Mudo de ginástica artística. No torneio, Rebeca ficou a apenas 0,050 da norte-americana Shilese Jones, que levou o ouro. A brasileira recebeu a nota 14,650. Boxe - O brasileiro Robson Conceição perdeu, na madrugada de sábado, para o norte-americano Shakur Stevenson, em Newark, Nova Jersey, Estados Unidos, por pontos. O resultado veio após 12 assaltos, em decisão unânime dos jurados: 117-109 (dois) e 118 a 108. Robson perdeu a oportunidade de ganhar os cinturões dos super penas (até 58,9 kg), versão Organização Mundial de Boxe e Conselho Mundial de Boxe. Fórmula 1 - Serão 24 corridas em 2023, com o GP de Mônaco mantido após algumas incertezas sobre o seu futuro. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou também a realização de uma corrida noturna em Las Vegas. O Brasil sedia a antepenúltima corrida, em 5 de novembro, em Interlagos, São Paulo. Surf - A WSL anunciou o calendário oficial do Circuito Mundial 2023, principal caminho para os atletas buscarem uma vaga na próxima edição dos Jogos Olímpicos, em 2024 em Paris. A etapa brasileira, em Saquarema (RJ), ocorrerá entre 23 de junho e 1º de julho na Praia de Itaúna. Bahia - O Bahia e o Grupo City formalizaram o acordo para a compra de 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) da equipe tricolor. A direção do Bahia garante que não haverá mudanças de nome ou cores do clube.