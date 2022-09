Bahia acerta venda de 90% da SAF para o Grupo City e aguarda aprovação de sócios

O Bahia e o Grupo City formalizaram nesta sexta-feira o acordo para a compra de 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) da equipe tricolor. Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, e Ferran Soriano, Diretor Executivo do City Football Group, estiveram reunidos com os conselheiros do conjunto tricolor para apresentar o planejamento para investimentos no futebol.

Foram longos meses de negociação entre o Bahia e o Grupo City, que também chegou a ter conversas com outras equipes, como o Atlético-MG. Com o acordo com a cúpula do time baiano, o próximo passo para a conclusão da venda da maioria das ações é a aprovação por parte dos sócios e de órgãos de governança do clube.

Com o acordo, o Bahia se torna o terceiro time sul-americano a fazer parte do Grupo City. A equipe tricolor se junta ao Montevideo City Torque e ao Bolívar. Os outros clubes que integram o grupo são: Manchester City, New York City, Melbourne City, Girona, Yokohama Marinos, Sichuan Jiuniu, Lommel SK, Troyes e Mumbai City.

Para manter a tranquilidade dos torcedores do Bahia, foi rechaçada na negociação qualquer troca nas cores, hino e identidade visual do clube.

O acordo entre Bahia e o Grupo City ainda prevê que sejam pagas praticamente a totalidade de dívidas do clube tricolor e haja boa margem para investimento em novos jogadores, a fim de fortalecer o futebol tricolor e almejar bons resultados na elite do futebol brasileiro.

Mesmo com o compromisso sacramentado entre as cúpulas da empresa e do clube, o Bahia ainda deve se concentrar na busca pelo acesso. O time tricolor é o terceiro colocado da Série B do Campeonato Brasileiro e tem situação confortável, restando sete rodadas para o encerramento do torneio.