Grêmio entra com efeito suspensivo por perda de mandos de campo

Com o acesso encaminhado à Série A de 2023, a direção do Grêmio busca junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a suspensão da perda dos três mandos de campo pelas brigas entre torcedores na arquibancada Norte da Arena, no empate em 2 a 2 com o Cruzeiro, pela 25ª rodada da Série B. Com isso, o Tricolor não poderá enfrentar CRB, Bahia e Brusque, em Porto Alegre. Em caso de negativa do recurso, o Tricolor terá que mandar os jogos a 100 km da Capital.