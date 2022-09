Renato faz limpa em pendurados e projeta retornos importantes no Grêmio

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, nesta terça-feira (20), o Grêmio terá nove dias de preparação para o confronto com o Sampaio Corrêa, em São Luís, no Maranhão. Até lá, a ideia da comissão técnica é preparar os retornos do lateral-esquerdo Nicolas e do zagueiro Kannemann. Já o atacante Ferreira dependerá de uma reavaliação.

Por outro lado, a pedido do técnico Renato Portaluppi, quatro jogadores forçaram o terceiro cartão amarelo e não viajam com a delegação para o Nordeste. Para o enfrentamento, o Tricolor não contará com o lateral-direito Edílson, o zagueiro Bruno Alves, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o meio-campista Lucas Leiva.

Enquanto isso, o departamento jurídico tentar reverter junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a punição com a perda de três mandos de campo pelas brigas durante o empate em 2 a 2 com o Cruzeiro, pela 25ª rodada da Série B. Como o placar foi apertado, 3 a 2 a favor da punição ao clube, a direção está otimista em reverter a pena. Caso contrário, os jogos diante CSA, Bahia e Brusque terão que ser mandados, provavelmente, em Caxias do Sul.