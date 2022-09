Mano aguarda exame de Daniel para definir o gol do Inter

O Inter se reapresenta nesta quinta-feira (22) após a vitória sobre o Atlético-GO, na segunda-feira. Com seis dias de treino até o confronto com o Bragantino, no dia 28, o técnico Mano Menezes terá tempo suficiente para definir algumas posições em aberto.

O goleiro Daniel é uma dessas dúvidas. Ele ficou de fora da partida em Goiânia devido a um trauma no olho direito depois de levar uma bolada durante um treino na semana passada. Ele passará por exames para saber se está liberado.

Outro jogador que pode voltar diante dos paulistas é o atacante Wanderson. Ele ficou de fora por um desconforto na coxa direita, mas tem retorno assegurado nos trabalhos desta quinta-feira. A dúvida que fica é se Pedro Henrique, autor dos dois gols da vitória sobre o Dragão, voltará para o banco.

A última incógnita do treinador do Inter é quem será o substituto do suspenso Bustos. O lateral-direito argentino levou o terceiro cartão amarelo e não enfrentará o Massa Bruta. Gabriel Mercado improvisado na posição, com a entrada de Rodrigo Moledo na zaga, é a hipótese mais aventada.