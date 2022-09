Série B - Dando sequência a 31ª rodada, nesta quinta-feira (22), às 21h30min, jogam Vila Nova-GO x CRB. Brasileirão Feminino - Mais uma final com estádio lotado. O Corinthians já anunciou a venda de mais de 33 mil ingressos para o duelo de volta com o Inter, no próximo sábado (24), às 14h, na Neo Química Arena. A procura em massa indica que o clube paulista está próximo de bater o recorde de público em uma partida de futebol feminino no País, conquistado pelas Gurias Coloradas no último domingo, com 36.330 torcedores no Beira-Rio. O primeiro jogo acabou empatado em 1 a 1. Bola de Ouro - A revista France Football, responsável pela premiação, anunciou nesta quarta-feira (21) que a edição 2022 contará também com o Prêmio Sócrates, distinção criada para "identificar as melhores ações solidárias realizadas no ano", que leva o nome de um dos maiores ídolos da história do Corinthians. A ação é uma parceria com o jornal L'Équipe e a organização internacional Peace and Sport, que reúne projetos de desenvolvimento e pacificação por meio do esporte. Catar 2022 - As figurinhas da Copa do Mundo não são famosas apenas aqui no Brasil. Na Argentina, a falta de pacotes nas bancas virou, inclusive, assunto de governo. Isso porque, na última terça-feira, a Secretaria de Comércio do país se reuniu com a União dos Kioesqueros e com diretores da Panini, empresa que produz e distribui o produto, para tratar do assunto. Em pauta, a má distribuição e a falta das figurinhas. NBA - O polêmico dono do Phoenix Suns, Robert Sarver, multado em US$ 10 milhões e suspenso por um ano pela liga norte-americana de basquete por comentários racistas e misóginos, disse nesta quarta-feira que venderá a equipe. Sarver também é proprietário do Phoenix Mercury, equipe da WNBA, a liga feminina, que também está à venda.