Grêmio é punido com perda de três mandos de campo por brigas no setor Norte

Ao que tudo indica, o Grêmio não atuará mais em sua casa nesta Série B. Nesta terça-feira, o clube foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta das brigas entre torcedores no empate em 2 a 2 com o Cruzeiro, pela 25ª rodada, no dia 21 de agosto. Como punição, o Tricolor foi punido com a perda de três mandos de campo, além de uma multa de R$ 100 mil.

De acordo com o presidente Romildo Bolzan Júnior, o departamento jurídico irá recorrer da decisão e a direção busca um efeito suspensivo para que a pena não seja cumprida até o julgamento do recurso no Pleno do STJS. Em caso de insucesso, o Grêmio não poderá mandar as partidas diante do CSA, Bahia e Brusque. A Justiça define ainda que os confrontos sejam disputados a 100km de Porto Alegre, podendo ser mandados em Caxias do Sul, por exemplo.

O Grêmio foi denunciado pela Procuradoria nos artigos 211 (deixar de garantir segurança para a realização da partida) e 213 (deixar de tomar providências para prevenir desordens). Foi absolvido no primeiro e punido no segundo por maioria dos votos pelos auditores da Segunda Comissão Disciplinar.