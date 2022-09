Série B - Dando sequência a 31ª rodada, nesta quarta-feira (21), às 21h, no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Vasco. Copa do Brasil - O Flamengo fará o jogo decisivo, contra o Corinthians, no Maracanã, no dia 19 de outubro. A CBF realizou o sorteio dos mandos dos jogos nesta terça-feira, em sua sede na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A partida de ida acontece uma semana antes, no dia 12, na Neo Química Arena, em São Paulo. Forbes - A publicação divulgou recentemente uma lista com os sete atletas jovens mais bem pagos do mundo. O ranking, que é liderado por Josh Allen (US$ 67 milhões), quarterback do Buffalo Bills, da NFL, tem ainda a tenista japonesa Naomi Osaka (US$ 59 mi), Max Verstappen (US$ 48 mi), piloto da Red Bull, e Mbappé (US$ 43 mi), atacante do PSG. Marshon Lattimore (NFL), Devin Booker (NBA) e Jake Paul (lutador) fecham a lista. Tênis - Na busca pela volta ao top 15 do ranking mundial, Bia Haddad avançou às oitavas de final do WTA 500 de Tóquio ao vencer a anfitriã Yuki Naito por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2), no início da manhã desta terça-feira. A próxima adversária da brasileira será outra japonesa, a ex-número 1 do mundo Naomi Osaka, atual 48ª colocada. Boxe - O físico 'enxuto' de Robson Conceição apresentado nos treinamentos é tema de reportagens de vários sites internacionais. Nesta sexta-feira, o boxeador brasileiro vai desafiar o norte-americano Shakur Stevenson, campeão dos superpenas, versão Organização Mundial e Conselho Mundial de Boxe, em Newark, New Jersey, EUA. Os críticos apontam que Robson aparenta estar em melhor forma física do que no ano passado, quando enfrentou o mexicano Oscar Valdez, pelo título do CMB, e perdeu após 12 assaltos, em decisão bastante contestada dos jurados.