Notas esportivas

Série C - Pela 5ª rodada da segunda fase, teve Aparecidense 1x0 Volta Redonda, ABC 1x0 Paysandu e Vitória 1x0 Figueirense. Hoje, às 20h, jogam Botafogo-SP x Mirassol.

Série D - No jogo de ida da decisão, disputado no domingo, o América-RN venceu o Pouso Alegre por 2 a 0. O jogo de volta é domingo que vem, em Minas Gerais.

Terceirona gaúcha - No jogo de ida da decisão da Série B estadual, deu Bagé 0x0 Monsoon. A partida de volta é no próximo domingo, em Porto Alegre.

Vôlei - A seleção brasileira feminina foi derrotada pela Alemanha por 3 sets a 2, em amistoso preparatório para o mundial, em Berlim. O Campeonato Mundial feminino começa no próximo sábado, na Polônia e Holanda.

UFC - José Aldo da Silva rescindiu seu contrato e não lutará mais nos octógonos. O atleta decidiu parar de lutar MMA, mas deve seguir no Jiu-jitsu. O lutador de 36 anos conta com 31 vitórias e oito derrotas em seu histórico, e deixa o esporte como sexto no ranking peso-galo.

Nascar - No sábado (17), Chris Buescher, da Roush Fenway Keselowski (RFK), venceu a etapa do Bristol da Nascar e quebrou um jejum de 223 corridas. Foi a primeira vitória do piloto desde 2016. Kyle Busch e Kevin Harvick foram eliminados dos playoffs.