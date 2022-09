Com recorde de público, Inter empata no primeiro jogo da final do feminino

Inter e Corinthians se enfrentaram pela partida de ida da final do Brasileirão Feminino neste domingo (18), e terminaram empatados em 1 a 1. Os gols foram marcados por Millene, para o Colorado, e Jheniffer, para a equipe paulistana.

O jogo contou com 36.330 torcedores nas arquibancadas do estádio Beira-Rio, um recorde histórico de presença para o futebol feminino brasileiro. O número superou o recorde passado, de 30.077 pessoas, na final do Paulistão de 2021. Foram arrecadas 27 toneladas de alimentos não perecíveis, segundo o Inter.

O colorado saiu na frente, mas cedeu o empate no segundo tempo, com um contra-ataque mortal das paulistas. O Corinthians busca o tetracampeonato da competição, enquanto o Inter quer o seu primeiro título do Brasileiro. A partida da volta está marcada para o próximo sábado (24), às 14h, na Neo Química Arena.