Inter se prepara para enfrentar o Atlético-GO e se distanciar do terceiro colocado

O Inter viaja para enfrentar o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, nesta segunda-feira (19), às 20h. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado atualmente está na vice-liderança da competição, com 46 pontos e precisa da vitória para se distanciar do terceiro colocado, o Flamengo (45), e encurtar a distância do líder Palmeiras (54). Até o momento, o Inter tem 58% de aproveitamento no Brasileirão, vem de uma sequência de quatro vitórias e um empate sob comando de Mano Menezes.

Já o Atlético-GO vem de três derrotas seguidas, e é o décimo nono colocado da competição, com apenas 22 pontos conquistados. O Dragão não pode desperdiçar pontos se ainda quiser brigar para não cair. Em relação aos jogadores do Inter, Daniel está fora do jogo devido a uma lesão no olho, após receber uma bolada no rosto. Ele não joga nesta segunda-feira e será reavaliado pelos médicos ao longo da semana. Keiller deve ser o arqueiro titular em Goiânia.

Wanderson também é dúvida para a partida, e Pedro Henrique deve ser seu substituto no jogo. Além disso, o meio-campista Johnny foi convocado pela seleção dos Estados Unidos, e dá lugar a Edenílson. Assim, uma provável escalação colorada deve ter Keiller; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Gabriel, Carlos de Pena, Edenílson, Mauricio (Alan Patrick) e Pedro Henrique; Alexandre Alemão.